Limitações e dificuldades de lançar ajuda aérea em Gaza

Os envios aéreos foram um alívio breve, mas insuficiente, para alguns moradores como Imad Dughmosh, entrevistado pela AFP na cidade de Al Sabra, no centro da Faixa.

"No final do dia consegui recuperar sacos de massa e queijo, mas os meus primos não conseguiram nada", disse o homem de 44 anos. "Estou feliz por ter comida para as crianças, mas não é suficiente".

O lançamento de ajuda de paraquedas acarreta riscos de acidentes em uma área superpovoada, mas também de imprecisões nas entregas.

Os moradores de Gaza disseram à AFP que muitos paletes com ajuda acabaram caindo no meio do Mediterrâneo.

"A maior parte da ajuda caiu hoje no mar. E os paraquedas que chegaram na quinta e sexta-feira caíram todos no mar, exceto um número muito pequeno", disse na sexta-feira Hani Ghabun, que mora na cidade de Gaza com sua esposa cinco filhos.

Segundo ele, "seriam necessárias centenas de toneladas de ajuda para combater a fome e alimentar a população".