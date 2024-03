Mãe de Navalny visita seu túmulo após funeral

A mãe do líder da oposição russa Alexei Navalny visitou neste sábado (2) o seu túmulo em Moscou, um dia depois do funeral, no qual participaram milhares de pessoas.

Navalny, o mais ferrenho crítico do presidente Vladimir Putin durante mais de uma década, morreu no mês passado aos 47 anos em uma colônia penitenciária do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos por acusações de "extremismo", em condições ainda desconhecidas.

Sua mãe, Liudmila Navalnaya, visitou seu túmulo, coberto de flores e guirlandas, no cemitério de Borisovo, ao sul de Moscou, na manhã deste sábado, observaram jornalistas da AFP.