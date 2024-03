Milei alertou o Congresso argentino que governará 'com ou sem' apoio político

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse na sexta-feira (2) perante o Congresso que irá a fundo com as suas reformas ultraliberais "com ou sem o apoio da dirigência política", no seu discurso de abertura das sessões legislativas.

"As nossas convicções são inalteráveis, vamos pôr as contas públicas em ordem com ou sem a ajuda do resto da dirigência política", disse o presidente, garantindo que se o Congresso não aprovar as suas reformas, usará "todos os recursos legais do poder executivo nacional".

"Quando encontrarmos um obstáculo, não vamos voltar atrás, vamos continuar acelerando", disse o presidente entre aplausos.