Presidente argentino anuncia fechamento da agência de notícias Télam

No início de fevereiro, o governo ultraliberal havia decretado a intervenção, pelo período de um ano, de todos os veículos de comunicação estatais para "modificar a estrutura orgânica e funcional".

A medida incluiu a rádio e televisão pública, a agência Télam, o portal educativo Educ.ar, o Polo de Produção Audiovisual e o Banco Audiovisual de Conteúdos Universais Argentino (Bacua).

O serviço de notícias da agência Télam conta com mais de 700 funcionários, entre administradores, jornalistas e fotógrafos.

Em 2018, passou por um traumático processo de redução de pessoal com a demissão de 357 trabalhadores, alguns deles reintegrados posteriormente por ordem judicial.

Conforme explica em seu site, a agência de notícias "é a única do país com uma rede de correspondentes em todas as províncias argentinas".

