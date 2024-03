Socialistas europeus lançam campanha eleitoral em Roma contra 'os fantasmas do passado'

"A alma da Europa está em perigo (...) Os fantasmas do passado estão, mais uma vez, batendo nas portas de nossas instituições", alertou o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, criticando o "ódio, a ganância, a falsidade, o negacionismo climático, o autoritarismo" da extrema direita.

"Eles estão equipados com armas digitais e têm poderosos aliados dentro e fora da Europa, mas os derrotaremos, como já fizemos antes, e continuaremos construindo uma nova Europa", disse ele, em inglês.

O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, convocou para a preservação de uma "Europa unida" e contra a "extrema direita, que está avançando em quase todos os nossos países e nas democracias ao redor do mundo".

O líder do pequeno partido Plaza Pública, o francês Raphaël Glucksmann, líder da lista socialista nas eleições europeias e que também participou do congresso, acrescentou que essas eleições "serão as mais importantes da História".

"Considerando que vivemos em um continente forjado e articulado por uma guerra lançada por Putin e dado que em 5 de novembro as eleições nos Estados Unidos podem levar (Donald) Trump à presidência, isso significa que poderíamos ficar sozinhos" contra a Rússia, alertou.

Os PSE e PPE utilizaram principalmente do descontentamento no setor agrícola para fazer campanha, diante de um possível avanço da extrema direita.