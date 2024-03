Trump vence primárias republicanas em Missouri, Michigan e Idaho

As eleições no Missouri, Michigan e Idaho foram eleições internas híbridas com regras diferentes, que em alguns casos refletem divisões e tensões apesar da grande influência de Trump.

No Missouri, Trump derrotou a sua principal adversária, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, e venceu todas as convenções partidárias do estado, informou o The New York Times.

Em Michigan, cerca de 2.000 ativistas partidários votaram em uma convenção com caucus na qual Trump conquistou os 39 delegados possíveis, informou a CNN.

Trump já havia conquistado 16 delegados do Michigan no início da semana em uma votação primária limitada.

O ex-presidente também venceu confortavelmente as convenções republicanas no estado de Idaho, segundo as redes NBC e ABC.

Haley atravessou o país antes da "Superterça", tentando argumentar contra a inevitabilidade da indicação de Trump.