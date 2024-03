Atlético de Madrid vence Betis e coloca pressão no Barcelona

Depois de três jogos sem vencer, o Atlético de Madrid (4º) voltou a somar três pontos ao derrotar o Betis (6º) neste domingo (3) por 2 a 1, resultado que coloca pressão no Barcelona (3º).

Ainda sem poder contar com o atacante francês Antoine Griezmann, lesionado, o Atlético soma agora 55 pontos na tabela, dois atrás do Barça, que visita o Athletic Bilbao (5º) no último jogo do dia.

O time 'colchonero' foi para o intervalo vencendo por 2 a 0 com um gol contra de Germán Pezzella (8') e um de cabeça de Álvaro Morata (44'), que minutos antes havia perdido um pênalti (27').