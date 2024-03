Especialistas analisam uso de IA por Israel na guerra contra o Hamas

O ministério não especificou quantos membros do Hamas foram incluídos no total, mas Israel disse no início de fevereiro que as suas forças "eliminaram 10.000 terroristas" desde o início do conflito em outubro.

O Exército israelense afirmou à AFP que não comentaria os seus sistemas de algoritmos para atingir alvos potenciais. No entanto, lembrou que "ataca apenas alvos militares e toma medidas viáveis para mitigar os danos aos civis na medida do possível".

- "Ataques precisos" -

Israel ganhou destaque com o uso de IA após uma série de ataques durante 11 dias em Gaza em maio de 2021.

Aviv Kochavi, chefe militar durante essa crise, disse ao site Ynet no ano passado que eles usaram sistemas de IA para gerar "100 novos alvos todos os dias".

"Para colocar isto em perspectiva, no passado produzimos 50 alvos em Gaza em um ano", disse ele.