Leverkusen vence mais uma e abre 10 pontos de vantagem no Alemão

O Bayer Leverkusen está com caminho livre para conquistar seu primeiro título do Campeonato Alemão e dar fim às 11 temporadas consecutivas de hegemonia do Bayern de Munique, após a vitória deste domingo (3) sobre o Colônia por 2 a 0.

A dez rodadas do fim do campeonato, o Leverkusen segue invicto e tem dez pontos de vantagem sobre o Bayern, que tropeçou na rodada ao empatar com Freiburg em 2 a 2 na última sexta-feira.

Aproveitando a superioridade numérica após o Colônia perder o atacante Jan Thielmann expulso (15'), o time do técnico Xabi Alonso abriu o placar no primeiro tempo marcando com o meia holandês Jeremie Frimpong (37').