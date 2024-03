Acusado de vazar segredos do Pentágono declara-se culpado e enfrenta pena de 16 anos

Quando o juiz principal lhe perguntou se tinha alguma objeção em relação às provas, Teixeira disse que não. Quando perguntado se sabia que os documentos eram classificados, respondeu: "Sim, meritíssimo."

Teixeira, que atuava na Guarda Nacional Aérea como especialista em informática e comunicação na base de Cape Cod, perto de Boston (Massachusetts), foi preso em abril do ano passado por supostamente orquestrar o vazamento mais prejudicial de documentos reservados dos Estados Unidos em uma década.

Em especial, os vazamentos revelaram as preocupações dos serviços de inteligência dos Estados Unidos sobre a viabilidade de uma contraofensiva ucraniana contra as forças russas. Também sugeriam que Washington coleta informações classificadas sobre seus aliados mais próximos, como Israel e Coreia do Sul.

Se tivesse enfrentado acusações sob a Lei de Espionagem, Teixeira poderia ser condenado à prisão perpétua.

str-gw/mlm/caw/llu/arm/rpr/am

© Agence France-Presse