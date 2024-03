Arsenal atropela Sheffield e se mantém na cola de City e Liverpool

No próximo sábado, o Arsenal recebe o Brentford (15º) e pode, pelo menos temporariamente, assumir a liderança do campeonato se conseguir a vitória antes do confronto entre Liverpool e City, no domingo.

A única má notícia para o time londrino foi a lesão de Martinelli, que sentiu dores e foi substituído pelo também brasileiro Gabriel Jesus (64'). Por outro lado, o técnico Mikel Arteta teve de volta o ganês Thomas Partey, recuperado de uma série de lesões que o afastaram dos gramados desde outubro.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Wolverhampton 3 - 0