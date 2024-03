Athletico-PR anuncia Cuca como novo técnico

Ele pediu demissão após apenas dois jogos, pressionado pela torcida, imprensa e a equipe feminina do 'Timão', por ter sido condenado na Suíça por um crime sexual contra uma menor de 13 anos em 1987.

Embora o caso tenha acontecido há mais de três décadas, começou a repercutir nos últimos anos, gerando fortes críticas de torcidas de diversos times que o contrataram.

Após sua saída do Corinthians, Cuca se concentrou em esclarecer sua situação legal, por um episódio ocorrido durante uma excursão pela Europa quando era jogador do Grêmio.

Juntamente com uma equipe jurídica, o treinador conseguiu que um tribunal suíço anulasse a condenação em dezembro do ano passado por motivos formais, embora sem avaliar a sua culpa ou inocência.

Cuca irá substituir no Athletico o colombiano Juan Carlos Osorio, demitido no domingo, dia seguinte à derrota por 1 a 0 para o Londrina, pelo Campeonato Paranaense.

Osorio comandou a equipe por apenas dois meses, com um retrospecto de sete vitórias, quatro empates e apenas a derrota para o Londrina no jogo de ida das quartas de final do estadual.