Capital do Haiti virtualmente paralisada em meio a estado de emergência

A onda de violência levou o governo a decretar no domingo estado de emergência no departamento Ouest, que engloba Porto Príncipe, e toque de recolher na capital entre as 18h e as 05h locais até quarta-feira, 6 de março, informou um comunicado oficial.

Nesta segunda, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar "muito preocupado com a rápida deterioração da situação de segurança" no Haiti.

Guterres "reitera a necessidade de uma ação urgente, especialmente para dar apoio financeiro à missão multinacional de segurança" apoiada pelas Nações Unidas, afirmou seu porta-voz, Stephane Dujarric.

- Ex-soldados colombianos sob custódia -

As organizações criminosas declararam que querem a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry, que governa essa nação caribenha desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021.

Desde então, a presidência está vacante. As últimas eleições ocorreram em 2016.