A Casa Branca informou, nesta segunda-feira (4), que acompanha com "grande preocupação" a crescente crise no Haiti, onde as autoridades impuseram o estado de emergência após uma fuga maciça de presos.

"Estamos monitorando com grande preocupação a rápida deterioração da situação de segurança no Haiti", disse aos jornalistas o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, em uma chamada.

