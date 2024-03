Chefe da agência de refugiados palestinos busca apoio na Assembleia Geral da ONU

O chefe da agência da ONU para os refugiados palestinos UNRWA, Philippe Lazzarini, defenderá nesta segunda-feira (4) perante a Assembleia Geral o trabalho da sua organização, acusada por Israel de ter funcionários envolvidos no ataque do Hamas em 7 de outubro que desencadeou a guerra em Gaza.

Philippe Lazzarini alertou no final de fevereiro, em uma carta ao presidente da Assembleia Geral, que a agência atingiu um "ponto de ruptura" com os apelos de Israel ao seu desmantelamento e com a suspensão do financiamento de doadores internacionais.

A capacidade da UNRWA de cumprir o seu mandato está "seriamente ameaçada", disse Lazzarini, que pediu aos Estados-membros para "fornecerem o apoio político necessário para sustentar" a agência.