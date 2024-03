Conservadores vencem sem surpresas legislativas marcadas por abstenção no Irã

Estima-se que o número de deputados reformistas ou centristas será de 45, de acordo com jornais moderados.

A maioria dos eleitos apoia uma linha rígida em relação aos valores da República Islâmica e mantém uma postura firme em relação aos países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, além de Israel, com os quais o Irã não mantém relações diplomáticas.

Será necessário um segundo turno para 45 dos 290 assentos parlamentares, previsto para abril ou maio.

A Assembleia dos Peritos, composta por 88 clérigos, também será dominada pelos conservadores. Espera-se que esse órgão desempenhe um papel-chave no processo de seleção do próximo líder supremo.

O ministro do Interior, Ahmad Vahidi, celebrou nesta segunda que, "apesar da poderosa propaganda sem precedentes dos inimigos e do uso de todos os instrumentos para dissuadir as pessoas de votar, e apesar dos problemas econômicos, o povo mostrou uma magnífica mobilização".

Ele questionou as forças "nefastas, cujos serviços de inteligência e grupos terroristas" tentaram "sabotar a segurança" das eleições, sem sucesso.