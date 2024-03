Desmonte de agência da ONU para refugiados palestinos sacrificaria geração de crianças, diz diretor

O desmantelamento da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) sacrificaria uma geração de crianças, alertou, nesta segunda-feira (4), seu diretor, Philippe Lazzarini, em meio a uma disputa cada vez mais acirrada entre a ONU e Israel por causa do conflito em Gaza.

"Desmantelar a UNRWA é uma visão míope. Se o fizermos, sacrificaremos toda uma geração de crianças, espalhando as sementes do ódio e ressentimento", afirmou na Assembleia Geral da ONU Lazzarini, que considerou "ingênuo" acreditar que o desaparecimento da agência pode acontecer sem ameaçar a paz e a segurança mundiais.

Em um momento de tensão crescente entre Israel e a ONU, Lazzarini denunciou o que chamou de "campanha orquestrada para minar" as operações da UNRWA, com o objetivo final de acabar com a mesma. "Parte dessa campanha inclui encher os doadores de desinformação destinada a alimentar a desconfiança e manchar a reputação da agência."