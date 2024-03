Domenico Berardi rompe tendão de Aquiles e está fora da Eurocopa

O atacante de 29 anos, que esteve no elenco da Itália campeã da Euro em 2021, se lesionou no domingo, na derrota do Sassuolo por 1 a 0 para o Verona na Serie A.

O jogo marcava o retorno de Berardi depois de um mês e meio fora devido a uma lesão no joelho. Ele rompeu o tendão de Aquiles quando tentava dominar uma bola.

Domenico Berardi é um dos jogadores importantes do setor ofensivo da seleção italiana dirigida pelo técnico Luciano Spalletti, que está no Grupo B da Euro ao lado de Albânia, Espanha e Croácia.

