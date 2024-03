Esquerda de El Salvador anuncia 'reorganização total' após fracassos eleitorais

A antiga guerrilha de esquerda de El Salvador anunciou, nesta segunda-feira (4), uma "reorganização total" após os maus resultados eleitorais, um dia depois das eleições municipais vencidas por partidos aliados do presidente Nayib Bukele, nas quais não elegeu nenhum prefeito.

"Depois destes resultados deve haver um novo começo, uma reorganização total de nosso projeto político, olhando para o futuro", declarou o secretário-geral da Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, em coletiva de imprensa.

No pleito geral de 4 de fevereiro, Bukele foi reeleito com 84,65% dos votos, enquanto o candidato do FMLN, Manuel Flores, obteve apenas 6,5%. O partido Novas Ideias, do mandatário, ganhou 54 das 60 cadeiras do Congresso e a FMLN nenhuma.