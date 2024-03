EUA impõe sanções ao presidente do Zimbábue por abusos de direitos humanos

Os Estados Unidos impuseram sanções, nesta segunda-feira (4), ao presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, e a outros altos funcionários, ao acusá-los de violações dos direitos humanos e corrupção no país africano.

As sanções de Washington, que implicam no bloqueio de qualquer propriedade nos Estados Unidos dos afetados e qualquer viagem não oficial ao país, substituem um programa de sanções mais amplo adotado duas décadas atrás contra o Zimbábue por suas políticas oficiais.

"As mudanças que estamos fazendo hoje têm como objetivo deixar claro o que sempre foi uma verdade: nossas sanções não estão voltadas a atacar o povo do Zimbábue", assinalou ao realizar o anúncio o secretário adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo.