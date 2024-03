Ferrari roubada do ex-piloto Gerhard Berger é encontrada quase 30 anos depois

Mas, em janeiro, a marca italiana entrou em contato com a polícia londrina após ter descoberto que uma Ferrati vendida em 2023 era, na verdade, um carro roubado.

Investigadores britânicos de uma unidade especializada em roubo de veículos tentaram traçar o caminho seguido pelo automóvel desde o roubo.

O carro chegou ao Reino Unido no final do ano passado e foi adquirido por um americano recentemente.

Após trabalhar em colaboração com os investigadores e concessionárias de automóveis do exterior, a polícia britânica concluiu que se trata do carro que foi roubado de Gerhard Berger há quase 29 anos e que foi enviado pouco depois ao Japão.

A Ferrari vermelha ainda se encontra em solo britânico e a polícia conseguiu interceptá-la antes de seu envio para os Estados Unidos.

A investigação segue seu curso, porém ainda não houve prisões.