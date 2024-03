Governo argentino suspende agência de notícias Télam e cerca suas sedes

O governo argentino suspendeu, nesta segunda-feira (4), por uma semana, a agência estatal de notícias Télam e cercou dois de seus edifícios em Buenos Aires, depois do anúncio do presidente Javier Milei na sexta-feira de que fecharia a empresa de 78 anos por ser supostamente um instrumento "de propaganda".

"Ontem à noite [domingo] nos deparamos com esta decisão brutal do governo de encher de policiais e grades as duas sedes da Télam", disse à AFP Tomás Eliaschev, jornalista e representante sindical da Télam.

Eliaschev contou que recebeu, assim como os demais funcionários, um e-mail na madrugada desta segunda-feira por meio do qual foi avisado de que está "dispensado de prestar seu dever laboral pelo prazo de sete dias com gozo de salário".