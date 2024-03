Há 'boas razões para acreditar' que houve estupros em ataques do Hamas, diz ONU

Acompanhada de especialistas, Patten esteve em Israel e na Cisjordânia por duas semanas e meia, no início de fevereiro.

"No contexto do ataque coordenado do Hamas e outros grupos armados contra alvos civis e militares na periferia de Gaza, a equipe da missão descobriu que há boas razões para acreditar que foram cometidos atos de violência sexual relacionados ao conflito em vários locais durante os ataques de 7 de outubro, incluindo estupros e estupros coletivos", aponta o relatório.

Esses atos ocorreram em ao menos três lugares: onde era realizado o festival musical Nova e seus arredores, na rodovia 232 e no kibutz de Reim.

"Na maioria desses incidentes, as vítimas foram estupradas primeiro e depois assassinadas, e ao menos dois incidentes tem a ver com o estupro de cadáveres femininos", indica.

Nenhuma das vítimas de violência sexual aceitou prestar depoimento. No entanto, os membros da missão conseguiram entrevistar sobreviventes e testemunhas dos eventos de 7 de outubro, além de membros dos serviços de saúde.

Tiveram acesso a 5.000 fotografias e 50 horas de vídeos dos ataques e também falaram com alguns dos reféns que foram libertados.