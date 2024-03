Igreja Anglicana promete acelerar compromisso com reparação de seu passado escravista

Posteriormente, o setor financeiro da igreja, os Comissários da Igreja, revelou que o fundo foi originalmente dotado com investimentos de uma empresa do século XVIII que estava envolvida no comércio de africanos escravizados.

O grupo de especialistas recomendou que a instituição corrigisse o valor para 1 bilhão de libras (6,2 bilhões de reais na cotação atual).

"Nossa esperança é que outros (investidores) se juntem a nós e invistam conosco. E que os fundos cresçam, esperançosamente, para 1 bilhão (libras) e mais, para criar um legado positivo e sustentável", respondeu o diretor dos Comissários da Igreja, Gareth Mostyn, em entrevista coletiva.

O setor financeiro da Igreja Anglicana, que gere um fundo de investimento de 10 bilhões de libras (62,7 bilhões de reais) para apoiar atividades da Igreja e do clero, comprometeu-se a entregar os primeiros 100 milhões de libras em um período de cinco anos, em vez dos nove anunciados inicialmente.

O valor deve financiar projetos de apoio às comunidades negras, incluindo empresários, pesquisadores, médicos e professores.

A Igreja da Inglaterra já havia pedido desculpas por sua relação com a escravidão, considerando em 2020 uma "vergonha" que alguns dos seus membros tenham se "aproveitado" deste difícil período histórico.