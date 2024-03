Incêndio em prédio no sudeste da Espanha deixa três mortos

O incêndio foi controlado às 3h45, segundo os bombeiros.

Em 22 de fevereiro, um grande incêndio em Valência, a maior cidade do sudeste da Espanha, matou 10 pessoas. As chamas se propagaram rapidamente por um edifício de 14 andares, com 138 apartamentos.

