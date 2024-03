Inter vence Genoa e abre 15 pontos de vantagem no Italiano

A Inter de Milão aumentou para 15 pontos sua vantagem na liderança do Campeonato Italiano, após a vitória por 2 a 1 sobre o Genoa (12º) na segunda-feira (4), no fechamento da 27ª rodada.

Esta foi a nona vitória consecutiva da Inter (entre todas as competições), que soma 72 pontos e está muito perto do 20º título italiano de sua história, faltando 11 jogos para o fim do campeonato.

A Juventus, vice-líder com 57 pontos, sofreu sua terceira derrota em um mês no domingo, ao cair diante do Napoli por 2 a 1 no estádio Diego Maradona.