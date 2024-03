Liga espanhola analisa vídeo com insultos racistas a Vini Jr.

O jogador brasileiro foi o herói do seu time com dois gols em uma partida que terminou em 2 a 2 e gerou polêmica na arbitragem devido à anulação de um gol do Real Madrid no último minuto.

Vinícius foi vaiado praticamente todas as vezes que tocou na bola pelos torcedores locais, no seu retorno a Mestalla após os incidentes de maio passado, quando vários torcedores do Valencia ofenderam o brasileiro com palavras racistas.

Três pessoas, que o clube baniu para sempre, estão sendo investigadas judicialmente por este caso, em que a partida foi interrompida por alguns minutos e Vini Jr identificou os autores dos insultos.

O Valencia, por sua vez, denunciou os insultos que seu jogador hispano-dominicano Peter Federico, emprestado pelo Real Madrid, recebeu dos torcedores merengues nas redes sociais após o jogo de sábado.

"Alguns comentários que promovem o ódio que o nosso jogador Peter Federico está recebendo são totalmente inadmissíveis", afirmou o Valencia em comunicado.

"O Valencia reitera o seu compromisso com a luta contra a discriminação em qualquer uma das suas formas", acrescentou a nota da equipe.