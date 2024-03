Luis Enrique adverte que 2 a 0 "pode ser enganoso"

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, advertiu nesta segunda-feira (4), véspera do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Real Sociedad, que o resultado de 2 a 0 na ida "pode ser enganoso", em uma entrevista coletiva na qual evitou falar sobre Kylian Mbappé.

"É um resultado muito bom, mas pode ser enganoso se não entrarmos com a atitude adequada, se não estivermos preparados para complicações, se não entendermos que o adversário pode fazer gol", considerou o treinador espanhol.

No jogo de ida, há três semanas, no Parque dos Príncipes, o PSG abriu vantagem de 2 a 0 no confronto. Nesse cenário, o time francês pode perder por até um gol de diferença na Espanha que se classifica para as quartas.