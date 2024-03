Maquinistas de trem acidentado na Índia assistiam a uma partida de críquete

Os maquinistas de um trem na Índia que colidiu com outro comboio em outubro no sudeste do país, matando 14 pessoas, estavam distraídos e não viram o sinal porque assistiam a uma partida de críquete no telefone, disse o ministro de Transportes Ferroviários nesta segunda-feira (4).

"O caso recente em Andhra Pradesh ocorreu porque o motorista da locomotiva e seu assistente estavam distraídos com a partida de críquete", disse o ministro Ashwini Vaishnaw, segundo a agência de notícias Press Trust of India.

"Estamos instalando sistemas capazes de detectar essas distrações e garantir que os motoristas e seus assistentes estejam totalmente concentrados na condução do trem", acrescentou.