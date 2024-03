MP chileno responsabiliza Trem de Aragua por morte de ex-militar dissidente venezuelano

O Ministério Público do Chile afirmou, nesta segunda-feira (4), que a facção criminosa Trem de Aragua está por trás do assassinato do militar reformado venezuelano Ronald Ojeda, dissidente do governo de Nicolás Maduro na Venezuela e que vivia como refugiado no Chile.

"Estamos realizando uma série de diligências que estão destinadas precisamente a estabelecer a participação de cada um dos imputados", em um caso "vinculado principalmente ao Trem de Aragua [...] e que esteve cometendo crimes distintos, como o de sequestro", disse o promotor Héctor Barros, responsável pelo caso.

Ojeda foi sequestrado em 21 de fevereiro, quando foi retirado de sua casa em Santiago, durante a madrugada, por pessoas que se faziam passar por policiais.