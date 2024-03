Negociações para trégua em Gaza prosseguem após 'avanços significativos'

Israel, que não participa nas negociações do Cairo, rejeita as condições e afirma que prosseguirá com as operações militares até "aniquilar" o Hamas. Também exige que o movimento islamista entregue uma lista dos reféns que permanecem em cativeiro em Gaza.

A ONU alertou que a fome é "quase inevitável" para 2,2 milhões dos 2,4 milhões de habitantes do pequeno território, submetido a um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo israelense desde que o Hamas tomou o poder em 2007.

Bairros inteiros foram destruídos e 1,7 milhão de pessoas deslocadas na guerra. Muitas vivem aglomeradas em Rafah, sul de Gaza, perto da fronteira com o Egito, que está fechada.

"Dada a imensa escala de sofrimento em Gaza, deve haver um cessar-fogo imediato durante pelo menos as próximas seis semanas, que é o que está atualmente sobre a mesa", disse Kamala Harris no domingo. Esta foi a primeira vez que uma autoridade do primeiro escalão dos Estados Unidos, principal aliado de Israel, pediu abertamente uma pausa das hostilidades.

Harris também fez um apelo a Israel, que controla a entrada de ajuda humanitária em Gaza, para "aumentar significativamente o fluxo de ajuda para uma população que precisa urgentemente de comida, água e outros tipos de assistência".

"Israel não deve impor restrições ao envio de ajuda. Não há desculpas!", completou a vice-presidente de Joe Biden.