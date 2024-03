Nikki Haley consegue a primeira vitória nas primárias republicanas

Nikki Haley venceu as primárias republicanas em Washington DC no domingo (3), seu primeiro triunfo na disputa pela indicação do partido que tem sido dominada por Donald Trump.

A vitória simbólica de Haley na capital do país acontece a dois dias da jornada decisiva no longo processo de nomeação dos partidos nos Estados Unidos: a Superterça, quando 15 estados e um território votarão para definir o candidato favorito.

Washington é uma cidade solidamente democrática, com um número muito pequeno de republicanos registrados. O canal CNN e outros meios de comunicação informaram que Haley venceu no domingo com apenas 22.000 votos.