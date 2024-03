ONU denuncia violações de direitos fundamentais na China

Desde que assumiu seu cargo em outubro de 2022, o alto comissário tem sido criticado por não se pronunciar sobre a situação dos Direitos Humanos na China, particularmente desde a publicação, em agosto de 2022, de um relatório muito crítico realizado pela chilena Michelle Bachelet, que o antecedeu no cargo.

Türk disse que estava "desejando discutir" o artigo 293 do Código Penal com as autoridades chinesas, com as quais o diálogo "continua em áreas como as políticas antiterroristas, a igualdade de gênero, a proteção das minorias, o espaço cívico e os direitos econômicos, sociais e culturais".

"À medida que avançamos, é importante que esse diálogo produza resultados concretos", insistiu.

"Reconheço os progressos da China na redução da pobreza e na promoção do desenvolvimento, e instei que esses progressos estejam acompanhados de reformas para adequar as leis e políticas pertinentes às normas internacionais de Direitos Humanos", acrescentou.

