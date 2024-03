Paul e Ringo prestigiam desfile de Stella McCartney em Paris

"Vejo a beleza no comum, no ordinário, com simplicidade. Queria que as mulheres se sentissem confortáveis, mas também elegantes e poderosas", declarou a estilista após o desfile.

- Zimmermann traz o chique australiano -

Um estilo entre o boêmio e o sofisticado foi a proposta da marca australiana Zimmermann. A coleção outono/inverno 2024/2025 foi concebida "como uma homenagem às revistas que ditavam o que era moda" nas primeiras décadas do século XX, explicou Nicky Zimmermann, fundadora da empresa com a irmã, Simone, há mais de três décadas.

O desfile começou com uma clara influência dessa época, como um vestido longo de seda preto fechado no pescoço e estampado com losangos e flores. Aos poucos, a marca foi mostrando um lado mais boêmio, com jaquetas e calças jeans e uma criação toda em estampa de onça.

Para o rigor do inverno, a Zimmermann apresentou um conjunto de calça e casaco salmão no estilo capa, amarrado no pescoço com um grande laço.

O desfile oscilou entre jaquetas de couro com bolsos grandes e vestidos colados ao corpo ou vaporosos e transparentes, em tom bordô. "É a roupa que eu gostaria de usar", resumiu a estilista.