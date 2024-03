'Pelo menos estou viva': vítimas das enchentes na Bolívia tentam reconstruir a vida

O transbordamento do rio Acre, no departamento de Pando, na Amazônia boliviana, ocorreu há uma semana devido a chuvas torrenciais. Cerca de 3.600 pessoas foram afetadas pelas enchentes e a água atingiu os telhados de cerca de 200 casas, segundo o governo de Pando.

Inclusive os membros do próprio governo reconhecem terem "sido afetados" pelas enchentes, afirma a vice-governadora, Ana Paula Valenzuela.

Ao longo das estradas de terra, ainda com poças de lama, há um amontoado de tudo, de móveis destruídos a galhos de árvores e outros entulhos que os moradores dos 17 bairros afetados removem de suas casas, após a passagem da água.

O nível do rio Acre, que divide Cobija de Brasileia, município do sul do Acre, atingiu 17 metros, nível histórico que superou o de 2015, quando alcançou 15,5 metros, segundo a Unidade de Gestão de Riscos da Bolívia.

"Pelo menos estou viva", consola-se Hidalgo, enquanto organiza os documentos que conseguiu encontrar, completamente molhados.

- "Em ruínas" -

Hidalgo vendia comida para sustentar as duas filhas. Agora, a sua principal demanda é que as autoridades se comprometam a enviar água limpa e a garantir a segurança. Três botijões de gás desapareceram de sua cozinha.