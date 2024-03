Rússia acusa Ocidente de 'envolvimento direto' na Ucrânia após vazamento do Exército alemão

A Rússia denunciou nesta segunda-feira (4) o "envolvimento direto" das potências ocidentais na Ucrânia e convocou o embaixador da Alemanha após a divulgação nas redes sociais de conversas confidenciais entre militares alemães de alta patente sobre envios de armas à Ucrânia.

Na sexta-feira, uma gravação de áudio de uma reunião por videoconferência de oficiais alemães foi divulgada nas redes sociais da Rússia.

A conversa, que teve a veracidade confirmada por Berlim, mostra "mais uma vez a participação direta do Ocidente no conflito ao redor da Ucrânia", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.