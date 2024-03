'Super Terça', um dia crucial para as primárias nos Estados Unidos

Com exceção das primárias de domingo, em Washington D.C., vencida pela ex-governadora da Carolina do Sul, seu adversário já ganhou em todos os estados que já votaram.

Para os democratas, o suspense é menor, uma vez que a nomeação de Biden é mera formalidade e ele deverá ser o candidato do partido.

Confira alguns fatores importantes nesta "Super Terça":

- Milhões de eleitores -

Dezenas de milhões de americanos foram convocados às urnas, desde o estado de Maine, no extremo nordeste dos EUA, até a Califórnia, na costa oeste, passando pelo Texas, no sul, e até a Samoa Americana, um pequeno território no Pacífico.

Alabama, Arkansas, Colorado, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont e Virgínia também vão votar.