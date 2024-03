Suprema Corte dos EUA determina que Trump pode participar das primárias do Colorado

O Suprema Corte dos Estados Unidos removeu nesta segunda-feira (4) um possível obstáculo no caminho de Donald Trump até a Casa Branca, ao rejeitar por unanimidade uma decisão de um tribunal do Colorado que poderia tê-lo excluído das primárias pelo seu suposto envolvimento no ataque ao Capitólio.

A decisão revelada na véspera da "Superterça", quando 15 estados, incluindo o Colorado, celebram primárias para as presidenciais de novembro, nas quais provavelmente se repetirá o duelo entre Trump e o democrata Joe Biden.

Os nove juízes tiveram que responder a uma pergunta: o nome de Trump pode aparecer nas cédulas das primárias presidenciais republicanas no estado do Colorado devido ao seu suposto papel no ataque de seus apoiadores ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021?