Suspeitos pretendiam atacar sala de concertos em Bruxelas, diz MP belga

De acordo com fontes policiais, não foram encontradas armas ou explosivos nas residências dos quatro detidos, mas foram apreendidos celulares e notebooks para análise.

Os quatro suspeitos trocaram mensagens "o suficientemente preocupantes para que interviéssemos", apontou uma fonte do Ministério Público federal belga nesta segunda-feira.

Uma fonte próxima do caso apontou que a ideia de atacar uma sala de concertos foi dos três menores de idade. Inicialmente, seria o complexo cultural Botanique, em Bruxelas, que conta com diversas salas, uma galeria e um museu.

Bruxelas foi palco de dois atentados jihadistas simultâneos em março de 2016 que deixaram 32 pessoas mortas, com suicidas que se imolaram no aeroporto de Zaventem e em uma estação central do metrô.

A célula responsável por esses ataques foi a mesma que organizou e realizou atentados em Paris e sua periferia em novembro de 2015, com 130 mortos, e que incluiu um ataque à casa de shows Bataclã.

