Trump espera deixar Haley fora do jogo na Superterça

Entre os republicanos, há apenas dois candidatos na disputa.

- Trump, o favorito -

Donald Trump, de 77 anos, é o grande favorito apesar de seus problemas legais.

O ex-presidente venceu quase todas as primárias de seu partido desde janeiro, com exceção de Washington DC, onde Nikki Haley se impôs no domingo. Muitos rivais jogaram a toalha no caminho.

Haley, de 52 anos, foi a única que ficou. E defende seu argumento: "Não sobreviveremos mais quatro anos ao caos de Trump".

Ela promete restaurar alguma "normalidade" e pede aos conservadores que escolham a "uma nova geração de líderes".