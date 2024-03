UE confirma apresentação em março de plano de negociações para adesão da Ucrânia

A Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia (UE), confirmou nesta segunda-feira (4) que apresentará em março o quadro de negociações para a adesão da Ucrânia ao bloco.

A definição dessa estrutura de negociações foi encomendada por uma cúpula de líderes europeus em dezembro, quando decidiram abrir esse processo e incumbiram sua elaboração à Comissão Europeia.

No entanto, a data de apresentação do quadro negociador ficou envolta em incerteza, pois a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, disse inicialmente que ocorreria no início do verão boreal, embora depois tenha mencionado meados de março.