Vaticano diz que incluir aborto na Constituição da França equivale ao 'direito de suprimir uma vida'

"As situações particulares da vida e os contextos difíceis e dramáticos do nosso tempo devem ser tratados com base em um direito que, acima de tudo, tenta proteger os mais fracos e vulneráveis", acrescentou.

Um Congresso extraordinário, que reunirá as duas câmaras do Parlamento francês em Versalhes, acolherá nesta segunda-feira uma votação para incluir o direito ao aborto na Constituição do país.

Se a medida for aprovada, a França se tornará o primeiro país a proteger explicitamente na sua Constituição a "liberdade garantida" das mulheres para abortar.

