Agência da ONU diz que comboio de ajuda foi rejeitado por Israel e saqueado

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas informou, nesta terça-feira (5), que seu comboio de ajuda foi rejeitado por autoridades de Israel em um posto de controle no norte da Faixa de Gaza e saqueado em seguida "por pessoas desesperadas".

A agência da ONU declarou que 14 caminhões com alimentos aguardaram por três horas no posto de Wadi Gaza, sudeste do território, antes de serem rejeitados pelo Exército de Israel.

Essa foi a primeira tentativa de entrega desde o último dia 20, quando o PMA interrompeu a distribuição de alimentos no norte da Faixa de Gaza devido "ao caos total e à violência", depois que outro comboio foi alvo de tiros e saques.