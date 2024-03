Anúncio sobre presença de Kate Middleton em evento público gera incerteza

A discrição mantida por Catherine e William contrasta com a comunicação do Palácio de Buckingham sobre o câncer do rei Charles III.

O serviço de comunicação do rei tornou pública em janeiro sua operação de hipertrofia benigna de próstata e depois seu diagnóstico de câncer, detectado durante essa intervenção cirúrgica.

"O Palácio de Buckingham foi transparente, até certo ponto. Foi bastante incomum que avisassem até mesmo antes de o rei ser internado no hospital, mas não disseram que tipo" de câncer o rei sofre, afirma, no entanto, Little.

