Apoiadores de Trump ignoram problemas na Justiça e seguem firmes na Superterça

"Uma coisa como essa não acontecia no nosso país há cerca de 250 anos. Está totalmente polarizado e são todas fabricadas", afirma o ex-fotógrafo, que acredita na tese de que as as eleições de 2020 "foram roubadas" e que se preocupa com o equipamento que será usado na apuração dos votos neste ano.

- Indulgente -

Mesmo entre os eleitores mais moderados, os problemas de Trump na Justiça causam pouca preocupação.

Por trás de grandes óculos de sol dourados, a diretora de marketing Kristin Smith, 44, sorri ao citar "as falhas" que Trump soube capitalizar para obter condições de crédito mais favoráveis junto aos bancos: "É apenas um homem de negócios inteligente, você não pode culpá-lo por isso."

Sobre a infidelidade de Trump, silenciada com pagamentos procedentes de suas empresas, essa mãe de três filhos se mostra indulgente e cita as aventuras de grandes esportistas. "Kobe Bryant, Tiger Woods, todos fazem isso", suspira. "Não gosto, mas quero o mais inteligente governando o nosso país. Nada mais me importa."

