ATP reduz punição a Rublev, que pede mudança de regulamento

Na segunda-feira (4), a ATP anunciou que seu comitê de apelação havia considerado que, "além da derrota na partida, as punições habituais associadas a uma desclassificação [como perda de pontos no ranking e a retirada da premiação acumulada no torneio] seriam desproporcionais neste caso".

Rublev, conhecido por seu temperamento explosivo, foi desclassificado nas semifinais do ATP 500 de Dubai na última sexta-feira, depois de ter gritado a poucos centímetros do rosto de um dos juízes de linha no jogo contra o cazaque Alexander Bublik.

A decisão de desclassificar o atual número 5 do mundo foi tomada depois que outro juiz afirmou ter escutado Rublev insultar seu colega em russo, algo que o tenista negou.

ig/gk/dam/zm/cb/dd

© Agence France-Presse