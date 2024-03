Bellingham volta à Champions para tentar colocar Real Madrid nas quartas

No jogo de ida, o Real Madrid não pôde contar com Jude Bellingham, fora por lesão, mas o artilheiro do time estará de volta no Santiago Bernabéu.

- "Voando" -

O meia inglês tem 20 gols em 30 jogos oficiais, quatro deles na Champions, em sua primeira temporada madridista, na qual se tornou uma peça fundamental para Ancelotti.

"É um jogador que tenta dar tudo em campo. Ele está indo muito bem", afirmou o treinador italiano, que também recebe elogios de seu pupilo.

"O mérito é do Ancelotti, que encontrou a posição adequada para mim e me deu mais liberdade no campo. Então agora estou voando", disse Bellingham em dezembro, quando ganhou o prêmio Golden Boy, dado ao melhor jogador jovem (sub-21) da Europa.

"Bellingham mostrou ter um futuro e um presente de jogador de elite. Ele joga um pouco mais adiantado, mostrou ter faro de gol e é um jogador essencial para o Real Madrid, afirmou Dani Olmo, meio-campista do Leipzig.