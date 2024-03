CAS reduz suspensão de Simona Halep para 9 meses, já cumpridos

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou nesta terça-feira (5) que reduziu de quatro anos para nove meses, já cumpridos desde julho do ano passado, a suspensão da tenista romena Simona Halep por duas infrações ao regulamento antidoping.

Depois de três dias de audiência no início de fevereiro, a CAS avaliou que o teste positivo da ex-número 1 do mundo procedia de um "suplemento contaminado" e que as anomalias em seu passaporte biológico poderiam estar ligadas a uma "operação cirúrgica", segundo um comunicado.

Desta forma, a CAS desautorizou a Agência Internacional da Integridade do Tênis (ITIA), que puniu Halep em 22 de setembro de 2023 e pedia uma "um período de suspensão de quatro a seis anos".