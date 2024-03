Chanel apresenta inverno à beira-mar e Louis Vuitton se abre para o futuro

O acessório foi o astro do desfile da coleção outono-inverno 2024/2025, exibido em diversas cores pelas modelos, sempre com as abas extralargas levantadas na parte frontal.

A cartela de cores da coleção variou do rosa, laranja e azul-claros às cores mutáveis do céu de Deauville.

Conjuntos românticos e vestidos leves de musseline com babados evocam o movimento das ondas e do vento. A supermodelo Gigi Hadid desfilou com um conjunto discreto de saia e suéter pretos, laço Chanel no cabelo e uma cascata de cordões de ouro no estilo anos 20.

Virginie Viard também ofereceu a seus clientes gabardines com ombros largos e casacos longos sobre conjuntos de tweed.

Naomi Campbell, Vanessa Paradis e a cantora Rachel Zegler ocuparam a primeira fila de um desfile cinematográfico.

- 'Looks' futuristas -

A Louis Vuitton desfilou à noite. Cerca de 4 mil convidados compareceram ao pátio do Louvre para prestigiar a coleção que marcou os 10 anos do estilista Nicolas Ghesquières na Vuitton.