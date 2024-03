Cinco mortos em queda de avião perto de rodovia no sul dos EUA

Cinco pessoas morreram na segunda-feira na queda de um avião particular perto de uma rodovia em Nashville, no estado do Tennessee, sul dos Estados Unidos, informou a polícia local.

O Departamento de Polícia Metropolitana da cidade de Nashville publicou uma imagem dos destroços do monomotor na rede X, indicando que "as cinco pessoas a bordo do avião morreram no acidente".

Segundo o Corpo de Bombeiro de Nashville, quando os socorristas chegaram ao local encontraram um "grande incêndio".